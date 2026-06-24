詐欺などの罪で起訴された被告を取り調べで侮辱したなどとして、東京地裁が24日、元東京地検特捜部の検事を刑事裁判にかける決定を出しました。堀木検事「黙秘を人のせいにするな！自分が選んだんやろ」被告「してません」堀木検事「してるやろ」被告「してない！ひどい！」これは、詐欺などの罪で懲役11年の判決を受けた被告が、取り調べを受けた時の映像です。当時、東京地検特捜部で取り調べを担当した堀木博司検事について、東