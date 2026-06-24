江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説を実写映画化した『藁にもすがる獣たち』より、主演の鈴鹿央士をはじめ、成宮寛貴、森七菜らが演じる“獣”たちの欲望と狂気を捉えた場面写真12点が一挙解禁された。【画像】解禁された場面写真があと11点本作は、『死ぬほど愛して』などで知られる城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本家・小林靖子が初タッグを組んだループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけた