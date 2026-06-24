俳優・天海祐希が２４日、都内で行われた７月１１日に制定されている「セブン‐イレブンの日」の発表会に同社の阿久津知洋代表取締役社長と出席した。天海は自らを「オタクなんです」と称する程のセブン愛を熱弁。近所に店舗があり、「冗談じゃなく週１、もしくは３日に１回パトロールしてる」という。自宅には「セブンプレミアムゴールド」シリーズの商品が「必ず冷蔵庫に入ってます」といい「ハンバーグとかビーフシチュー、