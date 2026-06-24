日本成長戦略の主な製品・技術と投資額政府は24日、高市政権が重視する戦略17分野の官民投資額を2040年度までに370兆円超とする工程表案を発表した。17分野の主要製品とする半導体は「経済安全保障上極めて重要な物資」と位置付け、投資額は最大となる68兆円を見込んだ。近くまとめる日本成長戦略に盛り込む。政府が支援方針を打ち出すことで、民間企業が投資しやすい環境をつくるのが狙い。ただ政府による具体的な支援規模は