ボートレース江戸川の「9代目江戸川番長決定戦」が24日に開幕した。初日、乗りっぷりが光っていた一人が佐藤謙史朗（37＝福岡）だ。初日は1、5Rに4、6号艇で出走した佐藤。前半1Rは4コースカドから泉啓文と並ぶコンマ12の2番手スタート。1マークまでググッと伸びて捲りを決めた。続く後半5Rは大外からコンマ23とスタートは4番手に甘んじた。コンマ0台スタートを決めたスローの小野寺智洋、大塚康雅、杉山正樹で内主導のレース