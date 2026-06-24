巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は、２４日に三軍戦で実戦復帰した先発候補の２投手について言及した。この日、マツダで行われる予定だった一軍戦（広島―巨人戦）は降雨のため試合中止に。一方で三軍戦（ジャイアンツ球場）では、右アキレス腱炎で長期離脱していたスペンサー・ハワード投手（２９）と右肩に違和感を抱え、調整を続けていた山崎伊織投手（２７）が実戦復帰を果たした。先発したハワードは、およそ２