◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク打線がオリックスの先発、田嶋をＫＯした。２点を追う２回２死満塁、ソフトバンク・周東佑京外野手が１点差に迫る一塁強襲の適時内野安打を放つと、４番・近藤健介外野手が押し出し四球を選び同点に。続く栗原陵矢内野手は追い込まれていたものの死球を受け、逆転した。その後も、牧原大成内野手の中前２点適時打で、オリックスとの点差を３点