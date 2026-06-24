アーティストの岡崎体育さんが活動を休止することが、6月24日、公式サイトで発表されました。【写真を見る】【 岡崎体育 】年内すべての公演を中止「心身の体調不良が続いていることから」活動休止を発表発表文には「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。」と休止の理由を説明しています。続けて「日頃より応援してくださ