俳優の永尾柚乃（9）が24日、都内で行われたUSJのイベント「夏の子どもホンネ演説会at東京」に登場。“子どもホンネ隊長”として演説台で叫んだ。【写真】演説台で叫んだ永尾柚乃イベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、子どもたちに“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらおうという趣旨で企画された。子どもたちは「パパは早く寝てって言