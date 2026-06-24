テノール歌手の秋川雅史（58）が24日、大阪市内で「『千の風になって』20周年記念コンサート」（9月5日＝兵庫・神戸新聞松方ホール、10月24日＝大阪・住友生命いずみホール）の取材会を行った。06年に発売した同曲がクラシック歌手として史上初のオリコンシングルチャート1位を記録し、同年のNHK紅白歌合戦に出場するなど130万のヒット。オペラ界だけの“有名人”だった秋川が「それまでオペラを少しでも広げたい、と活動して