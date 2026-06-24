小田急電鉄は踏切内に残された人などをAIでリアルタイムに検知して、事故を防ぐシステムをきょうから導入しました。記者「こちらの踏切に設置されたカメラで人の動きを検知しています」小田急電鉄は、踏切に設置したカメラの映像からAIが人や自転車などの動きをリアルタイムで検知するシステムを4か所で導入しました。テスト映像では、遮断機がおりた状況で人が転び、踏切内に取り残されると、AIが人を赤い点で囲って危険を認識し