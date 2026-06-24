サッカー元日本代表の福西崇史氏（49）が24日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第3戦でスウェーデンと対戦する日本代表の注目選手について解説した。引き分け以上でF組の2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力。福西氏はスウェーデン戦では「試合を優位にするにはボランチの働きが重要」としてMF田中碧（リーズ）とMF佐野海舟（マインツ）に注目した。