俳優のムロツヨシ（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。自身の若い頃の写真が話題となっている。ムロは「6月24日、ムロツヨシの日ですということでホームページ新しくなりました宜しければ覗いてください」と報告。6月24日を語呂合わせから「ムロツヨシの日」としているもの。さらに「覗かなくても大丈夫です覗いても問題はないですが今日はムロツヨシの日ですげんきですか？^ ^こんばんは」と続けた。また