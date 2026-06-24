天皇陛下はベルギー南部の地方都市ナミュールを訪問されました。天皇陛下は現地時間の24日午前、フィリップ国王と同じ車で移動し、ベルギー南部のワロン地域の首都・ナミュール市を訪問されました。陛下は、現地の伝統芸能の衣装を着た人々に音楽と共に出迎えられると、にこやかにその様子をご覧になっていました。その後、ナミュール城内で2つの川の合流地点にあるナミュールが、水上交通・貿易の要衝としてローマ時代から発展す