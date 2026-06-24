グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、きょう24日にソロオリジナルEP「Sketch」をリリース。6曲すべての作詞・作曲を手掛けた川西が、各楽曲に込めた想いや制作背景をつづったライナーノーツを公開した。【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット川西にとって初のソロオリジナルEPとなる「Sketch」は、これまでの打ち込み主体のサウンドから一転、全6曲を生楽器を基調としたサウンドで構成。アコー