タレント・山田邦子（65）が24日までにYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新し、同学年の歌手を大絶賛した。17日、歌手・田原俊彦が82枚目のシングル「ナニコレ最高!!!」をリリース。新曲はジェームス・ブラウンの楽曲を彷彿（ほうふつ）させる派手さがあり、ファンキーでラウドなサウンドが特徴。歌詞には現在の田原の世界観が描かれている。新曲を引っ提げ、7月からは全国ツアーに臨む。この件について、山田は