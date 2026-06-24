2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のリーダーななもり。が23日に誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREで「ななもり。BIRTHDAY GOODS 2026」の受注販売を開始した。今回のバースデーグッズは、特別に描き下ろされたイラストを使用した限定コレクション。ランダム缶バッジ、ランダムカード、アクリルキーホルダー（TYPE A＆B）、アクリルパネル、ななもり。プロデュースのゆるキャラ「もりうさ」のぬいぐるみ巾着、もりうさふれん