女優・川栄李奈（３１）が２４日、ＳＮＳを更新。２人の子供とクッキー作りを楽しんだことを明かした。「親友と子供たちと下の子は飽きてクッキー折ってました左手残っててよかったです。黒のチョコペンが服について落ちませんでしたがとても楽しかったです♡」と腕がかけてしまったクッキーや、服にチョコペンがついてしまった写真など、クッキー作りあるあるの様子をアップした。ほぼすっぴん＆お団子ヘアの