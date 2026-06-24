台風7号の5日先予想進路（24日18時現在）強い台風7号は24日、沖縄の南を北上した。25日から26日にかけて、暴風域を伴って南西諸島に接近する見込み。気象庁は、沖縄では25日から26日にかけてうねりを伴う高波に警戒し、26日は暴風に厳重に警戒するよう求めている。台風8号はマリアナ諸島付近を西寄りに進み、今後北上するとみられる。気象庁によると、台風7号の影響で、沖縄は走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が