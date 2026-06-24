Jpn1「第30回さきたま杯」（ダート1400メートル）が浦和競馬場で行われ、横山和生騎乗の2番人気ロードフォンス（牡6＝安田翔、父ロードカナロア）が3番手追走から抜け出し、昨年のかきつばた記念、今年の根岸Sに次いで、重賞3勝目を挙げた。勝ちタイムは1分25秒3。2着はウィルソンテソーロ、3着はイグザルトだった。▽横山和生騎手浦和1400メートルなのでスタートはしっかり出して行った。あとは折り合いに気をつけた。蒸
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