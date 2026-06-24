「中日−ＤｅＮＡ」（２４日、バンテリンドーム）中日が二回、守備の隙を突かれて先制点を献上した。二回２死一塁、ＤｅＮＡ・梶原の中堅左への安打で、一塁走者の宮下が一気に三塁を陥れた。その際に打者走者の梶原が一塁を蹴ったところで挟まれた。中日内野陣は一、二塁間で挟殺を試みたが、一塁・サノーが梶原にタッチできず、二塁に送球した間に三塁から宮下の生還を許した。さらに梶原を二塁に進塁させてしまった。Ｄ