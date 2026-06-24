元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。最近のＳＮＳ上で「イヤだな」と思う一部の投稿を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１０〜２０代の男性の４割弱が「ＳＮＳに恋人を載せたい」という希望を持っているというネット記事を紹介。この件に絡め、ＭＣの垣花正に「ＳＮＳでこういう