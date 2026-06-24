子役の永尾柚乃が２４日、都内でユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会＠東京」に登場した。夏休みを楽しみにしている子どもたちが“普段はなかなか言えない夏のホンネ”を大人に向けて全力で叫ぶ、ＵＳＪのパーク外イベント。普段は言えない“ホンネ”を通じて、子どもたちの率直な思いや新たな一面に触れ、親子間の認識の違いなどに気づくきっかけを提供している。永尾は“子ども本音隊長”として登場