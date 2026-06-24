プロボクシング元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ジムが２４日、神戸市内で会見し、所属する前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴が、８月２２日に神戸市立中央体育館でフィリピンバンタム級９位のジェイソン・ファクラリン（フィリピン）とスーパーバンタム級１０回戦を行うと発表した。長谷川会長は「ジムのプロとしての初陣。いい試合を期待したい」と力を込めた。和