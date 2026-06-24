バレーボール女子日本代表で１９歳のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・秋本美空（みく）が２４日、２０２６―２７年季にイタリア１部セリエＡの「ブストアルシツィオ」に期限付き移籍することが決まった。昨季はドイツ１部ドレスナーＳＣでプレーした秋本にとって、世界最高峰と名高いセリエＡに初挑戦となる。所属する姫路を通じて「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろ