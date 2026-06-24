ドル指数上昇、昨年５月以来のドル高水準に＝ロンドン為替 ドル指数が連日の上昇となっている。本日は東京午前の101.356を安値に、ロンドン序盤には101.687まで高値を伸ばした。昨年5月12日以来のドル高水準となっている。 直近の米FOMCで従来の利下げ見通しから利上げ見通しへと転じたことに加えて、足元での株式市場の調整の動きがドルの安全資産買いを促している。 ドルインデックス＝101.58(+0.17+0.17%)