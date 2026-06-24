高市首相 「強く豊かな日本投資枠」を創設 2040年度までに期待される官民投資は総額370兆円を超える 官民の連携をこれまでにないレベルに徹底的に強化する 新たな投資枠にはシーリングを設けない 毎年度約10兆円支出しても財政の持続可能性実現できる