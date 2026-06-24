広島の名原典彦外野手が２４日、２６歳の誓いを立てた。この日が２６歳の誕生日となった育成出身４年目。１軍デビューから約１か月でマルチ安打１０度をマークしているが、３安打以上はない。「１本よりは２本。２本よりは３本。猛打賞を打てるように頑張ります！」と誓った。この日の巨人戦（マツダ）は雨天中止。屋内練習場で汗を流した。ファンからの誕生日プレゼントも受け取り「うれしいですね」と感謝。２６日からは阪神