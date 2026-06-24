◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が「２番・二塁」でスタメン出場。１点リードで迎えた３回１死走者なしの第２打席で、中日ドラフト２位右腕の桜井から左翼ホームランウイングに６号ソロを放った。１３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来のアーチ。４月に肉離れを発症した右太もも裏に“爆弾”を抱える中での一発に「追加点がどうしてもほしい中で、強い打球を打つ