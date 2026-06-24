◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル、稍重）上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、横山和生騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が最後の直線で早めに抜け出し、勝利した。勝ちタイムは１分２５秒３。同馬は芝のデビュー戦で８着だったが、ダートに矛先を変え