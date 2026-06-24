手ごろな価格から「家計の味方」ともいわれている鶏肉が今、高騰しています。大分県内の状況を取材しました。 全国的にも名の知れた中津市の唐揚げ。しかし…。 からいち ◆からいち 井上政彦店主 「去年に比べて20％くらいは鶏肉(の価格)が上がっていると思う。薄利多売の世界になっている」 専門店が頭を悩ませているのが鶏肉の高騰です。こちらは鶏もも肉の全国平均小売価格の推移です。 2024年の同じ