政府は、AI・半導体などの17の戦略分野での官民投資の規模について、370兆円以上を想定すると示しました。実際に民間の投資を引き出し、成長につなげられるかが焦点です。高市総理「国が一歩前に出て、国内投資を強力に後押ししていく」高市政権は、17の分野を戦略分野と位置づけ、国内への投資を引き出すことで経済成長を実現したいとしていて、24日の成長戦略会議で想定する投資額が示されました。分野ごとに見ると、▼「AI・半