北上を続ける二つの台風。その一つ台風7号は週末にかけて関東に接近、早めの備えが必要そうです。【CGで見る】注意が必要なのは27日？週末の雨雲予想九州に活発な雨雲が…あす(25日)は関東も1日中雨か井上貴博キャスター：九州北部には線状降水帯が発生する可能性があるとの情報が出されています。坂口愛美 気象予報士：24日午後4時40分時点の雨雲の様子を見ますと、特に四国に活発な雨雲がかかっています。24日午後6時からの