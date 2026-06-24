タレントの藤本美貴（41）が24日、都内で行われたUSJのイベント「夏の子どもホンネ演説会at東京」に登場。夫の庄司智春（50）とUSJのジョーズで変わった設定で撮影していることを明かした。【写真】ラブラブなウィニー・ウッドペッカー＆ウッディ・ウッドペッカーイベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、子どもたちが普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、“夏休みのモヤモヤ