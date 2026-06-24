日本維新の会は、来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会の成功に向けて取り組む議員連盟を発足させました。日本維新の会遠藤敬 国対委員長「大阪万博から次に繋がる万博として、これからどう繋げていくか、機運を醸成しながら、非常に厳しい緊迫した状況の中で国際的にも有意義な博覧会にしなくてはならない」来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会「GREEN×EXPO2027」は、園芸・造園の振興などを目的としたイベント