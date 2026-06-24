焦げ跡が見つかった機械の基盤ケーブル（右端）＝24日午前、茨城県東海村（MHI原子力研究開発提供）茨城県東海村の「MHI原子力研究開発」は24日、同社実験施設の放射線管理区域内で機械の基盤ケーブルに焦げ跡が見つかり、消防が火災と認定したと発表した。けが人や放射性物質の漏えいはなかったという。施設の運転を停止し、詳しい原因を調べている。同社によると24日午前10時ごろ、実験施設内で、機械の内部を一定の温度に保