楽天・前田健太投手（３８）が今季初勝利を目指して２５日の西武戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に先発する。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は今季、６試合に登板して０勝３敗、防御率４・５６。前回登板の１７日の阪神戦（甲子園）では好内容での５回２失点だった。「投げてる感覚とか状態は悪くないと思う。あとはしっかり試合の中で結果を出していければいいなと思います」と闘志を込めた。リーグ戦再開後からは吉井