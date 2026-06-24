群馬・高崎市で女性が血まみれで倒れ死亡した事件で、もめていたとみられる人物が乗った車の行方を追っていたところ、埼玉・深谷市で男性が事故死していたことが判明した。警察は殺人事件との関連を調べている。28歳女性が刃物で刺され死亡か24日未明、群馬・高崎市の駐車場で、女性が血まみれの状態で倒れているのが発見され、その後死亡が確認された。これを受け、警察は現場で目撃された黒い車の行方を追っていたところ、