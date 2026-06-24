ザ・ビートルズが１９６６年６月２９日〜７月３日に唯一の来日を果たしてから今月で６０周年を迎えるのを記念して「ザ・ビートルズ来日６０周年記念ポップ・アップ・ストア」が２５日から７月５日まで東京・竹下通りに期間限定オープンするのを前に２４日、内覧会が開かれた。店内には来日時の日航機のタラップが再現され、ビートルズと同じＪＡＬはっぴのレプリカを羽織って記念撮影できるスポットや、やはり記念撮影したくな