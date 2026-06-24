6月7日、名古屋市北区の商業施設で、乗用車がボンネットにしがみつく店員を振り落としてけがをさせた事件で、40代の男女2人が逮捕されました。 【写真を見る】“MEGAドンキ”でレギンス1着を盗み…ボンネットにしがみつく店員を振り落としケガさせた疑い 40代の男女2人を逮捕 防カメが捕らえた一部始終 （下和田歩記者）「容疑者の男が捜査員に連れられて警察署に入ります」 逮捕されたのは、北区に住む北野和孝容疑者45歳と杉