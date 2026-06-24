24日午前、名古屋市西区で市バスが自転車と衝突し、自転車の57歳の女性が重傷を負いました。 【写真を見る】市バスが自転車と衝突… 自転車の57歳女性が腕を骨折する重傷 約30人の乗客にはケガなし 名古屋 24日午前7時半頃、西区名西2丁目の信号のある交差点で、青信号を北へ向かっていた市バスと、交差点の西側から出てきた自転車が衝突しました。 自転車の57歳女性を病院に搬送 名古屋市交通局によりますとこの事故で、自転