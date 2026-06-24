名古屋の市バスで、営業運行中に誤って右折レーンに入り、直前に気づいて直進した運転士が、道路交通法違反で青切符を交付されました。 【写真を見る】誤って右折レーンに…歴23年のベテラン市バス運転士に青切符 ｢直前に運転したルートが右折だったため…｣ 青切符の交付は今月2件目 青切符を交付されたのは、名古屋市交通局緑営業所の58歳の運転士です。交通局によりますと、この運転士は今月21日午後2時15分