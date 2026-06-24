俳優の真瀬樹里が２４日、東京・中野ザ・ポケットで、同日開幕した舞台「恩讐の彼方」（２８日まで同所）の取材会を開催。父・千葉真一さん（享年８２）との思い出を明かした。同作は、千葉さんが設立したジャパンアクションクラブ（ＪＡＣ、現：ジャパンアクションエンタープライズ）の出身者らが数多く出演するアクション舞台。真瀬は「私はアクションや殺陣の稽古を、ＪＡＣと全然違うところで（やっていた）。父からかけら