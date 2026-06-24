舞台「恩讐の彼方」（東京・中野ザ・ポケット）が２４日、開幕。開演前には最終舞台げいこを公開し、俳優・春田純一（７１）らが取材会に出席した。春田は、スーパー戦隊シリーズの「初代ブラック」で、「大戦隊ゴーグルファイブ」（１９８２年）、「科学戦隊ダイナマン」（８３年）で続けてブラック役を演じた。また、故・千葉真一さんが設立したジャパンアクションクラブ（ＪＡＣ、現：ジャパンアクションエンタープライズ）