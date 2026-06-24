元NMB48の梅山恋和（ここな・22）が24日、プラチナムプロダクションに所属したことが発表された。梅山は2016年（平28）にNMB48へ加入。その透明感あふれるビジュアルと親しみやすいキャラクターで人気を集めた。22年（令4）4月のグループ卒業後は、舞台を中心に女優として活動。また、ファッション誌でモデルとしても活動している。23歳の誕生日の8月7日にはフィリピン・セブ島で撮影のセカンド写真集「COCOIRO（ココイロ）」（株