おととしの能登半島地震や奥能登豪雨による被害で、自力での住宅再建が困難な被災者に向け整備が進む復興公営住宅。石川県輪島市では、用意する戸数の約9割の申請があったことがわかりました。24日に開かれた輪島市議会の本会議。坂口市長は、5月から申し込みが始まった復興公営住宅について、現在の申請状況を明らかにしました。■輪島市・坂口 茂 市長：「90パーセントとなる880戸の申し込みを受け付けております」輪島市