振付師でタレントのKABA.ちゃん（57）が6月22日、インスタグラムを更新。誕生日投稿で見せた最新のショットが話題を呼んでいる。KABA.ちゃんは20歳のときにニューヨークでダンスの技術を磨くため単身渡米。帰国後’95年にミュージカルのダンサーオーディションに合格した際、音楽監督を務めていた小室哲哉（67）と出会う。その翌年には小室がプロデュースしたダンスユニット『dos』のメンバーとしてデビュー。振付師としては、安室