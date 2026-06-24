【モデルプレス＝2026/06/24】EXILE AKIRA、EXILE NAOTO、GENERATIONSの白濱亜嵐、THE RAMPAGEの川村壱馬と吉野北人が24日、都内で開催された映画「HiGH＆LOW」10th ANNIVERSARY スペシャル舞台挨拶付き上映会に出席。ライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」（9月22日・23日＠Kアリーナ横浜）の開催をアナウンスした。【写真】EXILE AKIRA＆リン・チーリン、子どもとの手繋ぎショット◆ライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FE