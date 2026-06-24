TWICEのジョンヨンに、他事務所との接触報道が出た。韓国メディア『OSEN』は6月24日、ジョンヨンが俳優ビョン・ウソクや実姉コン・スンヨンが所属するVAROエンターテインメントと最近ミーティングを行ったと報じた。【写真】ジョンヨン、さらにスリムに報道によると、その場では俳優活動について真剣な話が交わされたという。VAROエンターテインメント側も「ジョンヨンとミーティングを行ったのは事実」と認めた。ただし、「まだ専