【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の二宮和也が24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。投稿した1枚の写真が話題を集めている。【写真】ニノ「メンバー愛に溢れてる」話題の写真◆二宮和也「分かる人にだけ伝われ…」白壁の写真を投稿この日、二宮は「今日はお仕事でこの現場に来た。懐かしいというか…なんとも言えない 今日も頑張ろうと思いましたぜ」と綴り、白い壁をバックに椅子が置かれた1枚の写真を投稿。左右には2本の木も